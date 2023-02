Rubano semafori sulla tangenziale, inseguiti fino a Serracapriola scappano nelle campagne

Sono stati inseguiti fino a Serracapriola i tre ignoti beccati dai carabinieri della compagnia di Termoli a rubare semafori sulla tangenziale.

I militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di controllo del territorio contro i reati predatori quando sono incappati nei tre che avevano appena rubato due semafori amovibili da un cantiere ubicato al Km 6+500 della S.S. 709; furto che peraltro aveva inizialmente creato una condizione di non trascurabile pericolo per gli ignari utenti della strada.

I tre sono stati intercettati a bordo di un mezzo e sono stati inseguiti fino a Serracapriola dove l’hanno abbandonato e si sono dileguati nelle campagne circostanti. A bordo del mezzo i carabinieri hanno ritrovato i semafori rubati e li hanno restituiti al legittimo proprietario.

“Analoghi controlli – rendono noto i carabinieri – continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare, nei 17 Comuni su cui ha competenza l’Arma di via Brasile, l’ordine e la sicurezza pubblica, confidando anche nella piena collaborazione da parte dei cittadini, le cui segnalazioni sono essenziali per poter garantire le migliori condizioni possibili di rispetto della legalità sul territorio”.