Rubano pneumatici all’auto e la lasciano sospesa sui mattoni

Ed intanto c’é chi parla di allarmismo ! E’ quanto accade purtroppo a Venafro dove, mentre i ladri da mesi continuano a colpire ovunque (l’altra notte, come da foto sono state prelevate quattro pneumatici da un’auto parcheggiata a ridosso dell’ex Piscina Vittoria, zona popolatissima), nel corso di vertici ufficiali delle istituzioni preposte all’ordine pubblico si è parlato di … allarmismo della popolazione, asserendo che le cifre dei furti nel Venafrano risultano in linea coi numeri del passato ! “E’ assolutamente incredibile e da non credere –è il parere di tanti venafrani, contrariati per quanto appreso- parlare di allarmismo quando qui si vive tra paure, problemi e sottrazioni di ogni tipo da parte dei soliti ignoti, che continuano ad essere uccelli di bosco. La notte scorsa a ridosso dell’ex Piscina Vittoria, ossia in zona popolatissima del centro, hanno sottratto quattro pneumatici da un’auto in sosta e i furti purtroppo continuano, mentre la paura attanaglia molti. Chiediamo maggiore prevenzione e controlli per tornare a vivere in tranquillità, sicurezza e nel pieno possesso della nostra proprietà privata”.

Tonino Atella