«Abbiamo deciso di fare un piccolo regalo al nostro amato centro storico». Solo ieri il titolare del Risto-bruschetteria Mazzamaurielle di via Ziccardi aveva posizionato delle panche all’esterno del suo locale con dei fiori per rendere ancora più bella e suggestiva la zona. Ebbene oggi, 25 giugno, a distanza di nemmeno 24 ore le piante sono sparite. Rimane l’amaro in bocca per questo gesto di poca civiltà.