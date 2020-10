Rubano le bici a due bambini nel portone di casa, «Atto ignobile»

A distanza di poco più di una settimana sono due le biciclette sparite in via Torino a Termoli. Le bici, che erano di due bambini, sono state rubate a distanza di qualche giorno. Il malvivente di turno si è introdotto all’interno del portone del condominio dove erano state lasciate ‘parcheggiate’ dai bambini che le usavano nei pomeriggi di bel tempo per trascorrere qualche momento di svago. A pesare è proprio il fatto che le bici siano state rubate ai bambini. Si può solo immaginare la delusione dei piccoli nel non ritrovare più il loro ‘gioco’. E’ proprio il caso di dire che non c’è mai fine al peggio.