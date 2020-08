Rubano furgone del corriere durante le consegne, fuga e inseguimento

Attimi di grande tensione e paura fra Termoli e Campomarino oggi pomeriggio per un particolare intervento operato dai Carabinieri e Polizia in seguito al furto di un furgone del corriere Sda impegnato durante le consegne. Secondo le prime indiscrezioni una o più persone avrebbero approfittato dell’assenza del corriere per salire a bordo del furgone e fuggire. Lo stesso corriere ha provveduto subito ad allertare le forze dell’ordine ed è partita la caccia al ladro che si sarebbe conclusa con il presunto fermo del responsabile da parte degli agenti del commissariato di Termoli. Da accertare il fatto secondo il quale un carabiniere sarebbe rimasto ferito in seguito ad uno speronamento del ladro a bordo del furgone contro la gazzella dei carabinieri.