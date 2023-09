Rubano autobus in Molise e lo usano per trasporto migranti, ritrovato il mezzo

E’ stato ritrovato l’autobus che era stato rubato alla fine di agosto dal Terminal bus di Campobasso. Il veicolo, utilizzato per il trasporto pubblico sulla tratta Campobasso-Ripalimosani e dal valore di diverse migliaia di euro, è stato rinvenuto in provincia di Foggia, nei pressi di Cerignola.

L’autobus era stato oggetto di un audace furto a fine agosto, (CLICCA QUI PER LEGGERE) lasciando l’azienda proprietaria con un notevole danno economico e mettendo in allerta le autorità locali. Il ritrovamento del veicolo rubato è quindi un passo significativo nelle indagini in corso.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che i ladri abbiano utilizzato l’autobus per scopi poco chiari. Alcuni suggeriscono che il veicolo possa essere stato impiegato per il trasporto di lavoratori, spesso irregolari e stranieri, impiegati nei campi del Tavoliere. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire completamente la vicenda e scoprire chi si cela dietro questo furto e l’uso successivo del mezzo.

Le autorità competenti stanno lavorando in collaborazione con la polizia locale e le forze dell’ordine per identificare i colpevoli e gettare luce su questo misterioso caso. Nel frattempo, l’autobus verrà restituito alla ditta proprietaria al termine delle indagini, che potrà ora riprendere la normale operatività sulla tratta Campobasso-Ripalimosani.

La scoperta dell’autobus rubato rappresenta un passo importante nella risoluzione di questo caso, ma resta ancora da chiarire il motivo dietro questo furto e come il veicolo sia stato utilizzato durante il periodo di scomparsa. Le autorità continueranno a lavorare instancabilmente per portare alla luce tutti i dettagli di questa vicenda e assicurare che giustizia venga fatta.