Rubano auto, seminano il panico e si danno alla fuga

È stata solamente una ‘fortunata’ coincidenza a non permettere a due malviventi di portare a segno un furto di auto questa mattina, venerdì 14 aprile, a Termoli. I 2 ladri, infatti, hanno provato a rubare un’Audi in via Mascilongo ma sono stati bloccati nella fuga da una Opel Meriva che stava uscendo dal parcheggio. I malviventi hanno più volte colpito l’Opel per cercare di farsi largo sulla strada ma hanno dovuto poi abbandonare l’Audi e darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e sono sulle tracce dei malviventi.