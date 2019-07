Rubano auto in una concessionaria di Vasto e l’abbandonano vicino la Ss87

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata ritrovata all’interno di una stradina di pertinenza dell’Anas, nascosta in mezzo alla vegetazione. Di fatto abbandonata a se stessa. Immediato il sospetto che quella macchina potesse, in realtà, essere stata rubata altrove e abbandonata lì. E infatti il successivo controllo sulla targa ha fatto immediatamente venire fuori che quella macchina scovata dal personale dell’Anas in giro di sorveglianza sulla strada di pertinenza della Statale 87 in territorio di San Martino in Pensilis al chilometro 211, 300 in realtà era stata rubata all’interno di una concessionaria di Vasto. Il tutto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Larino competenti per territorio che hanno avviato tutti i provvedimenti del caso comprese le indagini di rito per cercare di risalire agli autori del furto. Non è chiaro se l’auto sia stata usata per qualche colpo nei giorni scorsi e poi abbandonata lungo quell’arteria secondaria.