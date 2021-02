Rubano auto del comune e tentano altri furti: 3 foggiani fermati dai Carabinieri

Notte intensa per i Carabinieri di Termoli quella tra lunedì e martedì. Diverse le segnalazioni di intervento che hanno portato i militari dell’Arma a bloccare un trio di malviventi che avevano con sé attrezzi da scasso. Si tratta di persone provenienti dalla vicina Puglia, nel dettaglio dalla provincia di Foggia, che hanno deciso di venire a Termoli nonostante il divieto di spostarsi da una regione all’altra. Le denunce ai Carabinieri, però, hanno riguardato diversi episodi avvenuti in città. Ad essere stata rubata è stata una Fiat Panda del settore Lavori Pubblici del comune di Termoli che era parcheggiata in piazza Sant’Antonio e che è stata poi ritrovata dalla Polizia la mattina seguente in via Sardegna. Nella stessa notte tentato furto anche all’autolavaggio “I Faraoni” di via Corsica, mentre in via Lissa diverse sono state le auto in sosta che sono state danneggiate.