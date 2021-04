Rubano auto a Campobasso e ingaggiano inseguimento con la Polizia sulla Fondovalle Tappino

Momenti di grande concitazione a Campobasso nel tardo pomeriggio di oggi. Poliziotti della Squadra Mobile e agenti della Guardia di Finanza sono stati impegnati in un intervento per un furto di auto. Due ragazzi, dalle prime informazioni provenienti dalla provincia di Foggia e in particolare da San Severo, sono stati inseguiti dopo aver rubato un’auto a Campobasso sulla quale sono fuggiti in direzione Foggia sulla fondovalle Tappino. Ultimamente nel capoluogo si erano verificati tentivi di furti non andati a buon fine che avevano destato l’attenzione delle forze dell’Ordine che hanno incrementato i controlli. Controlli che hanno dato qualche frutt proprio questa sera.