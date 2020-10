Rubano a casa del sindaco prima di cena, «Innalziamo il livello di attenzione»

“Nella serata del 26 ottobre e precisamente alle ore 19:00, mentre nessuno era presente in casa -ha scritto sulla pagina Facebook del comune di Colle d’Anchise il sindaco Carletto Di Paola- tre individui, forzando una finestra, si sono introdotti nella mia abitazione, mettendo a soqquadro tutta la casa e rubando alcuni preziosi. Questa volta è capitato alla mia famiglia, ma dobbiamo essere consapevoli che tutti indistintamente possiamo essere preda di questi spiacevoli avvenimenti. Visto l’orario anomalo in cui è avvenuto il furto, chiedo a tutta la cittadinanza di innalzare il livello di attenzione nei confronti di queste spiacevoli circostanze, è necessario dunque, per il bene comune, che chiunque noti situazioni, mezzi o persone sospette, segnali immediatamente la cosa alle forze dell’ordine”.

