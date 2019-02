Ruba una tuta da ginnastica e scappa, giovane ladro fermato dai Carabinieri

VENAFRO

Ruba una tuta da ginnastica in un negozio di articoli sportivi e scappa. É quanto è successo ieri, sabato 16 febbraio, nell’affollatissima via Campania a Venafro. Credeva di passarla liscia il giovane che, ieri pomeriggio, una volta trovata una tuta della sua misura l’ha sottratta per poi abbandonare velocemente il negozio. Il proprietario di “Dimensione Sport”, che teneva il ragazzo sottocchio fin dal suo ingresso, una volta accortosi del capo mancante ha subito lanciato l’allarme allertando i Carabinieri. Intanto, il minorenne, approfittando che la via a quell’ora fosse piena di gente, ha fatto presto a dileguarsi. Tuttavia, i militari grazie anche all’aiuto del proprietario, hanno fatto presto a rintracciare il giovane ladro che ora è accusato di furto aggravato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.