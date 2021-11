Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio di oggi (in basso la galleria fotografica), mercoledì 10 novembre, in pieno centro a Termoli nei pressi della Madonnina. Un malvivente avrebbe provato a rubare una Fiat Punto lanciandosi in fuga. Un fuga che però si è interrotta quando la macchina si è andata a schiantare contro il marciapiede. Il malvivente alla guida sarebbe poi uscito dall’auto per scappare e far perdere le proprie tracce. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri di Termoli che stanno ricostruendo quanto accaduto. Traffico bloccato per l’ora di punta proprio in pieno centro.

Ruba una Punto ma si schianta poco dopo: ladro abbandona auto e scappa Indietro 1 di 4 Avanti