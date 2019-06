Ruba un televisore e una noce di cocco al supermercato, denunciato 58enne (VIDEO)

VENAFRO

Gli agenti della Squadra Mobile di Isernia hanno denunciato un 58enne di Cassino per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di Venafro.

Qualche giorno fa, l’uomo è entrato in un supermercato fingendo di voler acquistare due bibite in lattina ma, appena la cassiera si è allontanata dalla cassa, ha prelevato un televisore dagli espositori, guadagnando l’uscita in tutta fretta.

La cassiera, però, intravedendolo dalla vetrata con il televisore sotto il braccio lo ha subito raggiunto nel parcheggio.

Così il 58enne, vistosi scoperto, ha restituito il maltolto allontanandosi velocemente a bordo della sua autovettura.

Gli agenti, grazie agli elementi raccolti e alle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, sono riusciti ad identificare l’uomo che dovrà rispondere di furto aggravato. Inoltre, sempre dai filmati delle telecamere è emerso che il 58enne aveva anche rubato una noce di cocco.