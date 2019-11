Ruba profumi dal negozio, 40enne di Bari beccato dai carabinieri

In azione i militari dell’Arma di Termoli nel corso di una serie di servizi di controllo del territorio

Per più di un’occasione aveva rubato profumi all’interno di un noto negozio di Termoli. I carabinieri della città adriatica hanno denunciato per furto un 40enne di Bari. I militari sono arrivati a lui nel corso di una serie di servizi di controllo del territorio volti a garantire e migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini. Nella giornata di ieri, i militari della Stazione della cittadina adriatica hanno proceduto a deferire in stato di libertà un quarantenne barese per il reato di furto. L’uomo, nel corso del mese di ottobre si era reso più volte autore della sottrazione illecita di alcuni profumi di marca da un noto esercizio commerciale termolese. L’azione criminosa era stata ripresa dal sistema di videosorveglianza interna del negozio, per cui il titolare si era presentato in caserma al fine di sporgere relativa denuncia su quanto patito. Dall’esame dei filmati era possibili constatare precisamente quanto avvenuto senza poter riconoscere con immediatezza l’identità del responsabile. La professionalità e l’acume dei carabinieri del citato reparto hanno però permesso, durante un controllo ordinario su strada, di fermare l’auto del quarantenne barese e, dopo gli accertamenti del caso, identificare e riconoscere senza dubbio l’autore dei furti. Immediato è scattato il deferimento dell’uomo che dovrà affrontare l’accusa penale davanti al giudice. Le iniziative di contrasto degli uomini dell’Arma ai reati sul territorio molisano saranno sempre più incisive e tempestive, grazie anche alle denunce e alle segnalazioni dei cittadini.