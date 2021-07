Ruba portafoglio dimenticato sul bancone di un esercizio commerciale: denunciato

Ieri la “squadra volante” della Questura ha denunciato alla locale Autorità Giudiziaria un uomo per furto: la vicenda ha origine da una denuncia sporta da un cittadino che, dopo aver acquistato vari prodotti presso un esercizio commerciale di questo capoluogo, distrattamente ha lasciato, senza più ritrovarlo, il proprio portafoglio sul bancone.

In sede di denuncia, la vittima ha fornito un elemento che è stato risolutivo per la vicenda: l’esercizio commerciale è dotato di telecamere di sorveglianza; quindi immediatamente gli agenti, per evitare che le riprese andassero perse o cancellate, si sono recati presso l’esercizio in questione, dove hanno provveduto, con la collaborazione del titolare, all’acquisizione delle stesse.

Dalle immagini registrate si è visto che il cliente successivo alla vittima ha approfittato della fortuita situazione per impossessarsi del portafogli trovato sul bancone.

Grazie all’acume investigativo degli agenti che hanno visionato le immagini, il “malfattore”, sottoposto ad un controllo di polizia pochi giorni prima, è stato subito riconosciuto e, scoperta la sua identità, è stato invitato in Questura: messo di fronte all’evidenza delle circostanze ha dovuto ammettere le proprie responsabilità.