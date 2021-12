Ruba nel parcheggio di una chiesa: uomo in manette

Il ladro, incastrato dalle telecamere, ha rubato 2500 euro tra contanti e prelievi cone carte di credito della malcapitata

Tutto inizia nel parcheggio antistante a un luogo di culto di un paese nella provincia di Isernia, dove l’uomo, residente altrove, si aggirava con fare sospetto guardando attentamente ogni macchina. Poi, con abilità e rapidità tipica di chi è “del mestiere” ha aperto la portiera e il cofano posteriore di una delle macchine rubando una borsa lasciata dalla proprietaria, nel cui interno era custodita una somma in contanti per circa 500 euro nonchè carte di credito bancoposta. Il malvivente, dopo essersi allontanato dal luogo del furto, aveva altresì utilizzato la carta bancoposta sottratta per effettuare un prelievo di circa 700 euro in questo capoluogo ed acquistare materiale elettronico e generi alimentari per circa 1300,00 euro in Isernia.

Non si era accorto, però, che c’erano le videocamere. Infatti, grazie alla visione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza presente in loco, l’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma di Isernia.

Il comportamento delittuoso dell’uomo, con a carico numerosi precedenti penali, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria, che gli aveva concesso una misura alternativa al carcere, per aver commesso in passato reati dello stesso tipo. È scattato il provvedimento di carcerazione eseguito dai militari dell’Arma.