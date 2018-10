Ruba i soldi al coinquilino che dorme e scappa, denunciato per furto un 27enne

I Carabinieri della Stazione di Capracotta hanno denunciato un 27enne del luogo per aver sottratto più di 500 euro in contanti dal portafoglio del proprio coinquilino 30enne. Dalla ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe notato la consistente somma contante nella disponibilità del proprio coinquilino. Nella notte, dopo aver atteso che questi si fosse addormentato, immediatamente aveva iniziato a frugare nei suoi effetti personali per cercare il portafoglio che riusciva ad individuare custodito all’interno di un comodino. Dopo essersi impossessato dell’intera somma in contanti si era allontanato dall’abitazione rendendosi irreperibile. Al risveglio, la vittima, accortosi della sottrazione, ha subito allertato i Carabinieri di Capracotta che hanno ricostruito l’intera vicenda e per il 27enne è scattata la denuncia per furto.