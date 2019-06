Ruba 10mila euro di bomboniere: caccia al ladro seriale

VENAFRO

Torna in azione “lo smilzo”, il ladro di Venafro che da un anno almeno passa le notti mettendo a segno piccoli colpi nei negozi e nei locali della città. La notte tra sabato e domenica, il malvivente ha “fatto visita” nel negozio di “Bomboniere e Regali” di Corso Molise, forzando l’ingresso, rompendo la vetrina e appropriandosi di una serie di scatoloni contenente materiale di vendita per un valore stimato di circa diecimila euro. Invece, il computer e altri beni, sono rimasti miracolosamente al loro posto. La scoperta è avvenuta in mattinata dal proprietario dell’attività, dopo la segnalazione di un passante, che ha notato la vetrina rotta. Inizia così un’altra stagione calda per il crimine, nella speranza che le telecamere dei circuiti di videosorveglianza – se funzionanti – e l’attività delle forze dell’ordine assicurino presto alla giustizia questo e altri malviventi. Sul posto i carabinieri di Venafro che indagano su quanto accaduto.