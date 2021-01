Rt più basso d’Italia, Toma soddisfatto: “Funzionano le nostre misure. Fidatevi di noi”

Il Molise è la regione con l’indice Rt più basso d’Italia. E’ quanto emerso dal consueto monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che ha confermato la zona gialla per la nostra regione, seppur con un alto rischio di peggioramento dell’epidemia.

“Un risultato importante che ci soddisfatta – ha dichiarato il governatore Toma – ed è segno evidentemente che le misure di contenimento che abbiamo adottato nelle ultime settimane stanno funzionando. Invito i cittadini a fidarsi delle istituzioni perché stiamo facendo il massimo possibile per mettere in sicurezza la nostra popolazione. D’altronde io abito qui, non a Tivoli, i miei figli vanno a scuola qui, come si può pensare che io possa non fare l’interesse dei molisani? Abbiamo fatto un grande lavoro per contenere il contagio, per l’ampliamento delle terapie intensive e dei posti letto in malattie infettive. Un lavoro che spesso mi viene riconosciuto dai presidenti delle altre regioni.

Non è possibile – ha proseguito Toma – che chiudiamo le scuole e arrivano polemiche, le riapriamo e ancora polemiche. Il momento è delicato e dobbiamo cercare tutti insieme di lavorare per il bene dei cittadini”.

E a proposito delle misure contenimento il presidente ha annunciato che “con apposita ordinanza che emanerò in serata, blinderò Sant’Elia a Pianisi”. Si va dunque verso l’adozione della zona rossa in paese con il divieto di uscire se non per motivi di salute, lavoro o necessità.