Rt nazionale a 0,99. Molise e Basilicata verso la zona rossa. Piemonte, Marche e Lombardia in arancione

Tre regioni diventano arancioni e una rossa. In base al monitoraggio della Cabina di Regia la Lombardia, il Piemonte e le Marche diventano arancioni. Non è l’Rt a farle spostare di zona, perché resta sotto 1 ma il rischio, per tutte e tre alto. Inoltre la Basilicata ha dati da rosso. Poi c’è il Molise che ha chiesto di essere inserito nella zona con le massime restrizioni. La Liguria invece con due settimane consecutive di dati da giallo dovrebbe lasciare l’arancione e rientrare in quel colore. Infine la Sardegna ha tutti i dati in regola per diventare la prima regione d’Italia in zona bianca.

Il Molise, come noto, ha chiesto, tramite il governatore Toma, di essere inserito in zona rossa. Nel pomeriggio le decisioni ufficiali.

L’Rt nelle Regioni

L’Rt è 0,99, cioè la media dei due intervalli 0,93 e 1,03. Per quanto riguarda l’indice di replicazione delle varie regioni, per lo spostamento di zona si prende in considerazione l’intervallo più basso di quelli usati per calcolare il dato medio (se è sopra 1 scatta la zona arancione, se è sopra 1,25 quella rossa). Non solo, se l’Rt è inferiore a 1 ma il rischio calcolato sui 21 indicatori alto si entra comunque in arancione, come questa settimana è successo in tre regioni.

Abruzzo 1,13 (1,07 – 1,17) e rischio alto

Basilicata 1,51 (1,26-1,79) e rischio moderato

Calabria 1,01 (0,9-1,12) e rischio moderato

Campania 1,04 (0,96-1,13) e rischio moderato con alta probabilità di progressione

Emilia-Romagna 1,1 (1,07-1,13) e rischio moderato con alta probabilità di progressione

Friuli Venezia Giulia 0,83 (0,79-0,88) e rischio moderato

Lazio 0,94 (0,91-0,97) e rischio basso

Liguria 0,94 (0,88-0,99) e rischio basso

Lombardia 0,82 (0,79-0,84) e rischio alto

Marche 0,98 (0,88-1,09) e rischio alto

Molise 1,11 (0,8-1,45) e rischio moderato con alta probabilità di progressione

Piemonte 1,02 (0,98-1,05) e rischio alto

Provincia di Bolzano 0,92 (0,89-0,96) e rischio moderato

Provincia di Trento 1,07 (1-1,14) e rischio moderato con alta probabilità di progressione

Puglia 0,95 (0,92-0,98) e richio basso

Sardegna 0,68 (0,61-0,74) e rischio basso

Sicilia 0,71 (0,67-0,75) e rischio basso

Toscana 1,19 (1,15-1,25) e rischio moderato con alta probabilità di progressione

Umbria 1,07 (1,02-1,12) e rischio alto

Val d’Aosta 0,94 (0,67-1,26) e rischio basso

Veneto 0,97 (0,94-1,01) e rischio moderato