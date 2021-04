Rt medio a 14 giorni in crescita (1.16), zona gialla a rischio

Toma: sarebbe meglio il coprifuoco dopo le 23

I dati contenuti nella bozza del monitoraggio sull’Rt medio a 14 giorni fanno registrare un aumento: da 0.92 a 1.16. Dunque non è così scontato che il Molise possa passare in zona gialla. Si resta dunque in attesa dei dati più completi che verranno diffusi domani dall’Iss-Ministero della Salute. Nel frattempo, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, interpellato dall’Ansa sul coprifuoco ha detto: andrebbe meglio il coprifuoco dopo le 23. Nella giornata di domani, con la diffusione dei dati, si capirà dove sarà collocato il Molise. Il bollettino odierno Asrem per quel che riguarda i casi, ha fatto registrare, su 566 tamponi, 19 nuovi positivi.