Rottura di una parte della condotta idrica, poca acqua dai rubinetti di Porticone

Poca acqua dai rubinetti questa mattina, 24 gennaio, nella zona di Porticone a Termoli. La motivazione è da ricondurre alla rottura di una condotta adduttrice DN500 che porta, appunto, l’acqua nel quartiere Porticone e nelle zone di via Fortore e Colle della Torre.

Tanti i cittadini che aprendo i rubinetti questa mattina hanno trovato poca acqua e si sono subito rivolti all’Acea, la ditta che si occupa del servizio idrico integrato del Comune di Termoli, per avere informazioni.

La stessa ditta ha diffuso una nota stampa in cui spiega il problema. “Nella giornata del 24 gennaio, per riparazione della condotta adduttrice DN500, nel Comune di Termoli si verificherà una riduzione della pressione del flusso idrico nei seguenti quartieri: Porticone, Via Fortore, Colle della Torre.

Il valore di pressione verrà ripristinato al termine dell’intervento”.