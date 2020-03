Rottura condotta idrica, erogazione d’acqua sospesa

TERMOLI. «A seguito della rottura improvvisa della condotta idrica in Corso Nazionale, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’ acqua nelle seguenti vie: Corso Umberto; Via XX Settembre; Via Alfano; Via Frentana; Via Mercato; Via Roma; Corso Nazionale.

Al fine di risolvere tale situazione sono in corso le operazioni di riparazione della condotta, presumibilmente Il ripristino delle condizioni di normalità è previsto entro le prossime 6 ore». È quanto si legge in una nota diramata dall’Acea Molise S.r.l.