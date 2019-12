Rotto un tubo, quartiere senz’acqua: l’ira dei residenti

Strade allagate e flusso idrico interrotto da diverse ore nelle case durante i lavori per la fibra

CAMPOBASSO. Ci risiamo. Dopo il blackout in via Zurlo e via Veneto di qualche settimana fa durante i lavori della posa della fibra Internet (L’ARTICOLO QUI), questa mattina, mercoledì 4 dicembre, è toccato alla tubatura dell’acqua di via Marche (quartiere San Giovanni) rompersi per lo stesso motivo comportando l’interruzione del flusso idrico, a partire dalle 10, nelle case circostanti e allagando la strada provocando l’ira dei residenti.

Molti di loro sono scesi in strada per rendersi conto della situazione e hanno pensato bene di inviarci delle foto per documentare quanto sta accadendo. «Sembra che gli operai non abbiano nessuna mappatura delle condotte quando scavano», hanno commentato con amarezza mista a rabbia. Intanto, l’acqua continua a mancare e i residenti devono arrangiarsi come possono per cucinare e provvedere alle altre necessità quotidiane.