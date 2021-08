Rotoballe a fuoco a Limosano vicino le case: provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Vigili del fuoco ancora impegnati nella giornata di oggi, 4 agosto, a Limosano. Per cause ancora da accertare alcune rotoballe sono state interessate da un incendio. Fortunatamente l’intervento immediato e d’urgenza dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio. Le rotoballe erano posizionate nei pressi delle abitazioni e data la anche la presenza in loco di mezzi agricoli, l’intervento della squadra Vigili del fuoco del Comando di Campobasso, ha evitato che potesse accadere un disastro.