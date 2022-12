Rotello, la comunità si prepara al Natale con piccoli gesti d’amore

Anche quest’anno la Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Rotello, insieme al nostro parroco, Don Marco Colonna e in collaborazione dei catechisti, animatori e persone di buona volontà si prepara alla grande festa di Natale. Lo fa con semplicità, con gesti e simboli che ci ricordano la nascita di Gesù, del Verbo che si è fatto carne. Lo fa con il cuore, con il pensiero rivolto all’umanità sofferente, bisognosa non solo di beni materiali, ma di un gesto affettuoso, di una carezza che raggiunge il cuore. Ed è per questo che, bussando alle porte della generosità la nostra parrocchia sta raccogliendo beni di prima necessità che saranno destinati alle famiglie bisognose. La nostra parrocchia accoglie Gesù che viene tra noi. Con pochi elementi essenziali. La mangiatoia, posta ai piedi dell’altare, coperta da un mucchio di paglia, una lanterna e un piccolo lenzuolo che i bambini, a turno, nelle quattro domeniche dell’Avvento depositeranno ai piedi dell’altare. La mangiatoia: questo segno, umile e povero, ma ricco d’amore accoglie il Figlio di Dio e ne custodisce la presenza. La lanterna: la luce che guida i nostri passi, ci invita alla gioia nonostante le difficoltà e annuncia un Dio fedele e affidabile che non si dimentica di nessuno. La paglia: un messaggio che sembra dire al nostro cuore di volgere lo sguardo su noi stessi: siamo unici, importanti, preziosi agli occhi di un Dio che ci ha creati come un dono per gli altri. Il lenzuolo: Giuseppe, un santo che riconosce l’adempimento di una promessa antica e che prepara la venuta dell’Emmanuele “Dio con noi”. Sull’esempio di San Giuseppe, che ha dato un nome a suo figlio e gli ha preparato la culla adagiando sopra un lenzuolo, anche noi siamo invitati a dare un nome al sogno di Dio sulla nostra vita, alla sua promessa di salvezza. Ma i preparativi per accogliere Gesù che viene tra noi non sono finiti: anche l’oratorio, che accoglierà bambini e ragazzi per il nuovo cammino catechistico, grazie alla preziosa collaborazione di bambini, ragazzi, catechisti e educatori è stato preparato per ricevere l’arrivo del Santo Bambino. Natale bussa alle nostre porte. Signore, ti stiamo aspettando per accoglierti nei nostri cuori.