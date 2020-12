Realizzazione della rotatoria in via Toscana: “dalle ore 7 di venerdì 4 dicembre e fino al completamento dei lavori di realizzazione della rotatoria e delle isole spartitraffico, è stata istituito il divieto di sosta e la chiusura temporanea del tratto di via Toscana interessato dall’esecuzione dei lavori, predisponendo il senso unico alternato di marcia”.