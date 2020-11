Rotatoria di collegamento tra la Statale 17 e Via Calderari all’ingresso di Bojano

Si è concluso positivamente nella giornata di ieri un percorso che nell’ultimo mese ha visto impegnata l’Amministrazione comunale insieme con Anas e la Regione Molise al progetto di realizzazione della rotatoria di collegamento tra la strada Statale 17 e Via Calderari all’ingresso di Bojano, lato Nord.L’ opera, vanamente attesa da decenni, oltre a migliorare lo scorrimento del traffico, consentirà un innesto in sicurezza sulla SS 17, specialmente in uscita direzione Isernia, evitando il pericolo di incrocio con i mezzi in transito sulla statale, elemento che purtroppo in passato ha causato incidenti stradali anche funesti.È un risultato importante ottenuto con impegno e spirito di concretezza.I lavori, che teniamo a precisare non costituiranno alcun aggravio di spesa per le casse comunali, perché sostenuti interamente a carico di ANAS, avranno inizio immediato. Già dal prossimo 26 novembre 2020, con relativa ordinanza odierna, si provvederà alla realizzazione della apposita segnaletica di cantiere per le relative limitazioni e modifiche al traffico stradale per consentire l’inizio dei lavori.Quest’opera ha un grande valore per la viabilità e la sicurezza di tutti gli automobilisti che percorrono il tratto di strada richiamato ed e ha un’importanza strategica anche per l’economia del nostro territorio che in previsione delle prossime concomitanti chiusure di alcuni passi ferroviari rischiava seriamente di essere pregiudicata.Rivolgiamo un vivo ringraziamento ad Anas che sin dai primi incontri avuti nelle settimane scorse, si è dimostrata particolarmente sensibile alle istanze sollevate dalla Amministrazione Ruscetta e alle esigenze del territorio.Ringraziamo il Presidente della Regione Donato Toma e l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Vincenzo Niro, che hanno supportato e sostenuto con efficacia l’Amministrazione comunale in questa richiesta.Come già ribadito in campagna elettorale, la sicurezza stradale rappresenta un elemento imprescindibile e di prioritaria importanza per cui è necessario spendersi quotidianamente. Questo risultato rappresenta solo il punto di partenza, ed un fattore di stimolo ulteriore, di un programma generale di rinnovamento, efficientamento e sviluppo che riguarderà nel prossimo futuro l’intera viabilità comunale.