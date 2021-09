Rotary e Rotaract, un defibrillatore per l’organizzazione di volontariato Valtrigno Molise

Il Rotary club e il Rotaract Club Termoli hanno donato un defibrillatore alla organizzazione di volontariato Valtrigno Molise Ets, organizzazione di volontariato che si occupa di pubblica assistenza e protezione civile.

Il presidente del Rotary Jerry Carotenuto, insieme al Rotaract club di Termoli rappresentato dal suo Presidente Oscar De Ruvo, ha donato il defibrillatore raggiungendo i volontari nella sede della città adriatica.

“Abbiamo scelto di fare questa donazione – ha spiegato il presidente Carotenuto – perché l’organizzazione Valtrigno ha dimostrato una costante sensibilità nei confronti delle esigenze della comunità termolese. La generosità e l’attenzione dimostrata attraverso questo gesto concreto sostengono il nostro compito quotidiano a mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza per aumentare la consapevolezza delle nuove generazioni in termini di responsabilità ed impegno comune”.

“Questa donazione – ha spiegato il presidente Antonio Micozzi – non solo consente di arricchire la dotazione delle nostre attrezzature messe a disposizione della comunità, ma ci consentirà di alimentare azioni formative in quanto già da circa un anno la nostra organizzazione di volontariato ed il nostro Centro di Formazione sono stati riconosciuti ed accreditati dalla Nrc, National Rescue Council (consiglio nazionale del soccorso) e dalla F.I.T.E.S. (Federazione Italiana Tecnici di Emergenza e Soccorso), ed azioni di sensibilizzazione a tutta la popolazione per la tutela della salute e del benessere comune. Voglio esprimere un sincero ringraziamento – hanno concluso – al Rotary club di Termoli, al Rotaract club di Termoli, all’ Amministrazione Comunale di Termoli che ha condiviso con noi questo importante gesto”. A rappresentare il Comune l’ Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, l’Assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Protezione Civile Michele Barile ed al Consigliere comunale, nonché socio del Rotary club, Nico Balice.