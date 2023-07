Rotary Club Termoli, secondo mandato presidenziale per Antonello Fabio Caterino che riconferma direttivo

Sabato 15 luglio, presso il ristorante Mohet – Sorsi e Bocconi di Termoli, si è tenuta la cerimonia di passaggio del martelletto del Rotary Club di Termoli, alla presenza di autorità distrettuali e degli altri presidenti dei club molisani. Secondo mandato presidenziale per Antonello Fabio Caterino, che riconferma – a sua volta – il direttivo uscente. “È indispensabile – afferma Caterino – creare progettualità che coinvolgano in sinergia tutti i Rotary dell’area Molise, interagendo attivamente con il territorio”. Durante la serata è stato, inoltre, presentato il libro “Cui prodest?” L’utilità della letteratura italiana in ottica interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, curato da Antonello Fabio Caterino, Francesca Favaro, Antonio Corvino e Simone Pettine, ed edito da Al Segno di Fileta, marchio editoriale gestito da Aristodemica, editore molisano, a riprova delle possibilità culturali e contemporaneamente imprenditoriali che il Molise può offrire. La serata si è conclusa con l’annuncio dell’incoming president, che guiderà il club termolese per l’annata 2024/25, nella persona di Fabio Iacusso, attualmente anche prefetto.

