Rossoblù e Dintorni. Ansia per l’esito del ricorso al Consiglio di Stato

GENNARO VENTRESCA

Finirà domani, si spera al meglio, questa marea buia che ha rovinato l’estate al popolo rossoblù.

Col gemito di un cucciolo, il vostro artigiano della scrittura si accinge a vivere la notte più corta, del giorno più lungo. E non sarà il solo. Vista l’ansia in cui vive una città che non vuol perdere la C.

Il Consiglio di Stato ci aspetta, nelle sue austere stanze dagli alti soffitti. Di cui il ceto dei calci d’angolo sa tutto, per essersi fatto una cultura sul diritto civile.

Dopo aver cercato giustizia all’interno del sistema del pallone, il Campobasso è arrivato al Tar che gli ha dato torto, ma quasi per incanto un nobile magistrato, Luciano Barra Caracciolo, gli ha riacceso la speranza. Rimettendolo in corsa.

Domani o mai più. Contro tutto e tutti. Specie della Lega di C che per mano del suo discutibile presidente, Francesco Ghirelli, si è costituita parte civile. Per rendergli più dura la vita. Ma, nonostante tutti questi accanimenti, si auspica un trionfo.

LA STORIA

Con zelo austero, la Lega non ci ha dato la licenza di partecipare alla C, per un contenzioso col fisco di una sessantina di milioni che tra sanzioni e interessi è salito a settanta.

Da lì sono cominciati i gradi di giudizio del ricorso che hanno visto il nostro club sempre soccombente, anche al Tar, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il 4 agosto, il Consiglio di Stato, per mano del presidente della IV Sezione ha riaperto un’ariosa finestra da cui è entrata la speranza di un favorevole verdetto nella camera di consiglio di domani. Con Paolo Lotti, presidente facente funzione.

Vista la delicata vicenda, non solo la tifoseria rossoblù avrà gli occhi puntati sulla sentenza. Desta in tutto il paese dei calci d’angolo più di una semplice curiosità l’esito del ricorso che potrebbe fare giurisprudenza, qualora dovesse essere accolta la linea del presidente Barra Caracciolo.

GHIRELLI

Il Presidente della Lega di C, intanto, continua a comportarsi come un rais da operetta. Una specie di integralista che mira ad affermare la propria egemonia. Nel corso della torrida estate non ha lesinato severe dichiarazioni contro il nostro club. Che, secondo la sua versione, avrebbe stravolto il sistema e creato un danno di immagine. Oltre a scompaginare la composizione dei gironi e del calendario.

SPERANZE

I lacciuoli non possono strapparci una delle cose più care che abbiamo nella nostra città, la squadra di calcio. Siamo un po’ tutti stomacati del comportamento della Lega che sta facendo di tutto per affermare le sue ferree regole. Dimenticando il buonismo mostrato con il Trapani e il Catania. Tanto per citare i recenti casi più eclatanti.

Domani è un altro giorno… che potrebbe portarci la felicità.