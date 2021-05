Rossetti fa volare il Campobasso: sconfitto un Giulianova mai domo (1-0). La Serie C si avvicina sempre più

Inizio difficile, sofferto, poi una fiamma che si accende inesorabile, valevole tre punti d’oro, un altro passo verso la conquista di quella promozione di cui il Campobasso si priverebbe solo in caso di suicidio calcistico. E’ di Rossetti – da subentrato – la firma d’autore, che scaccia via le difficoltà e regala la vittoria, sudata, se consideriamo un avversario che non ha mai fatto sconti. Fino all’ultimo secondo, il Giulianova ha fatto penare i Lupi sul piano del ritmo e dell’attenzione. Soddisfazione ulteriore.

Ed era iniziata così, un primo tempo tirato con alcune buone iniziative da ambo le parti ad aprire il pomeriggio dei Lupi in terra abruzzese. Non è una gara facile e si vede subito: il tridente rossoblù è quello atteso alla vigilia, mentre i giallorossi oppongono la propria compattezza (già vista all’andata) provando a rispondere colpo su colpo. Serve un super intervento di Raccichini al 20′ per scongiurare lo 0-1; dall’altra parte il vivace Vitali prova ad orchestrare con Cogliati una manovra lontana dai giorni migliori. Ben diverso l’atteggiamento della ripresa, che propone una capolista dal mordente più evidente: Cogliati al 3′ prova a suonare la carica con un tiro-cross non raccolto però da nessuno a centro area. Undicesimo e ancora il Professore che si invola, prova il tiro dai 25 metri ma trova Mora ben attento nella presa a terra. Lampi di un Campobasso che dimostra di sapersi accendere, fino al 18′, trascinato dal suo centravanti subentrato Rosetti, che si inventa un destro formidabile dai sedici metri finito sotto la traversa: l’1-0 premia l’undici di Cudini, più vivo nella ripresa.

L’1-0 spiana la strada. Il vantaggio è legittimato due minuti dopo, con Bontà di testa su cross di Cogliati e, nella prosecuzione, con un gran sinistro di Ladu di poco alto sulla traversa. Le occasioni fioccano rispetto ai primi 45′: minuto ventisette vola Cogliati, tutto solo, dopo una lunga cavalcata che porta al sinistro. Bravo Mora a terra. Ancora vicino al raddoppio il Lupo al 78′: Candellori trova la respinta del portiere, riprende Rossetti che sfiora il bis con un’altra conclusione a giro. Poi è tempo per gestire, con due brividi (forti) al 92′: De Cerchio va al tiro dal limite, Raccichini si lascia sfuggire un pallone apparentemente non irresistibile ma riesce a rimediare in due tempi. Pochi istanti dopo Cipriani su punizione incoccia il palo. Ma i tre punti sono in salvo: il Campobasso compie un altro passo importantissimo verso quella serie C che non può più lasciarsi sfuggire.

GIULIANOVA (4-4-2): Mora, Ferrini, D’Antonio, Tedone (84’Antonelli), Demoleon, Caso (80’Galli), D’Anna (60’Massetti), Cipriani, Paudice, De Cerchio, Forcini (75’Barlafante). A disposizione: Di Mango, Kuqi, Ancinelli, Di Stanislao, Caterino. Allenatore: Leonardo Bitetto

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani (92’Martino), Vanzan, Ladu (81′ Tenkorang), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio (46’Rossetti), Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Capuozzo, Mancini, De Biase, Zammarchi. Allenatore: Cristian Cicioni

ARBITRO: Gandino di Alessandria

MARCATORI: 63′ Rossetti