Rossella Gianfagna a Riccia arringa gli elettori in vista del 25 settembre

“A Riccia a suonare la carica per il nostro Molise”. E’ questo lo slogan usato da Rossella Gianfagna, candidata all’uninominale del Senato per il Centrosinistra, durante il suo incontro elettorale nella ridente cittadina del Fortore molisano.

“A Riccia a fare la differenza tra chi pensa di ingannarci con una camera d’albergo presa per venti giorni e chi invece paga un mutuo di venti anni per avere casa qui, perché qui ha radici e futuro.

A Riccia per ribadire che non siamo un condominio di Roma e che non abbiamo bisogno di capocondomini, ma che siamo una Regione con dignità, voglia e capacità di superare problemi e difficoltà.

A Riccia a ricordare che questa è l’ultima chiamata per il nostro Molise, quella che tutti insieme, cittadine e cittadini del Molise, vinceremo per la nostra terra.

A Riccia su un palco, con la mia mamma di lato, lei che a Riccia è stata bambina, ragazza e sposa.Grazie, Riccia, ce la faremo!”