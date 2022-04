Rossana Iesulauro ha lasciato il servizio. La prima volta di una donna al vertice della giustizia molisana

Rossana Iesulauro, presidente della Corte d’Appello di Campobassso, il grado più alto dei magistrati molisani, ha lasciato il servizio attivo, è andata in pensione. Una pensione più che meritata, dopo 34 anni di lavoro in magistratura.

“E’ un commiato non facile – ha detto nel suo saluto – perché in queste aule ho trascorso gran parte della mia vita, con momenti entusiasmanti, emozioni, gioie, soddisfazioni ma anche delusioni”.

Ma chi è Rossana Iesulauro, la prima presidente donna della Corte d’Appello del Molise?

La sua vita privata è ammantata di discrezione e riservatezza, come è giusto che sia. Nella sua vita pubblica, invece, è opinione comune, tra gli operatori della giustizia in Molise, che il magistrato Iesulauro abbia rappresentato con onore ed autorevolezza la Giustizia con la ”G” maiuscola. Il Molise che non esiste, nell’odierno sistema giudiziario italiano, esiste e come, rappresentando una vera eccezione, un esempio che, con al vertice Rossana Iesulauro, non è stato mai lambito o sfiorato da episodi simili a quelli successi in ogni angolo d’Italia. Anche in questo, fortunatamente, rappresentiamo un’eccezione. Positiva. Ed è anche grazie alla presidente Iesulauro che il piccolo mondo della giustizia molisana ha retto il confronto con le migliori realtà italiane. Rossana Iesulauro è una molisana doc, la sua famiglia è originaria di Pesche, il paese ”francobollo” attaccato alla montagna di fronte a Isernia. Un magistrato giusto ed autorevole che è stato in grado di reggere un ufficio importante con grande professionalità e che ha ricoperto con onore, discrezione e fermezza la sua delicata funzione. Sempre al servizio della verità.

Nonostante, e sono sue parole: ”Una carenza di personale negli uffici giudiziari – personale amministrativo ma anche magistrati – che mette a rischio l’amministrazione della giustizia in una regione che lotta per la sopravvivenza”. La giustizia nella nostra regione, comunque sia, finora ha tenuto anche grazie a chi, come la presidente Iesulauro, ha speso la sua vita professionale al servizio della verità.