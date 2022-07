Rosatellum, centrodestra favorito in Molise. Al centrosinistra resta solo il “campo largo”

Se si votasse ora con l’attuale legge elettorale, YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co. hanno condotto una simulazione elettorale con tre scenari: in due su tre prevarrebbero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia uniti nei collegi uninominali di Camera e Senato

Ha acceso i motori la macchina elettorale con incontri, trattative e anche simulazioni con schieramenti e alleanze in vista delle elezioni politiche che si celebreranno il prossimo autunno. Se si votasse ora con il Rosatellum, YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co hanno condotto una simulazione elettorale con tre scenari.

Nel primo (scenario A) il Pd si presenta insieme al Movimento 5 Stelle e alla lista unitaria di Sinistra Italiana e Verdi, senza alleanza con i partiti di centro (Azione/+Europa e Italia Viva). In questo caso, il centrodestra vincerebbe 221 seggi su 400 alla Camera e 108 su 200 al Senato, ottenendo quindi la maggioranza assoluta per governare in entrambi i rami per Parlamento. In Molise, sia alla Camera sia al Senato (collegi uninominali), il centrodestra sarebbe in lieve vantaggio.

Nel secondo (scenario B) il M5S non si allea col centrosinistra composto da Pd, Sinistra/Verdi, Azione/+Europa e Italia Viva. In questo caso, secondo la simulazione, il centrodestra arriverebbe ad avere una maggioranza ancora più ampia, sfiorando il 60% dei seggi: 240 alla Camera e 122 al Senato. La spaccatura dell’asse giallo-rosso, infatti, porterebbe il centrodestra a vincere gran parte dei collegi uninominali: la coalizione FdI-Lega-FI se ne aggiudicherebbe 116 su 147 alla Camera e 59 su 74 al Senato. In Molise, il centrodestra sarebbe in netto vantaggio sia alla Camera sia al Senato.

Infine, nel terzo (scenario C) si schiera l’alleanza Pd, M5S, Sinistra/Verdi, Azione/+Europa, Italia Viva. Solo questo campo largo potrebbe mettere in difficoltà la nascita di un governo di centrodestra, che avrebbe 202 deputati e 99 senatori. In queste simulazioni sono esclusi gli otto deputati e i quattro senatori eletti all’estero: contandoli, il cdx potrebbe anche raggiungere la soglia della maggioranza assoluta al Senato. Sarebbe però una maggioranza debole, anche se con più seggi del campo giallo-rosso, che ne avrebbe 187 a Montecitorio e 94 al Senato. In Molise, il centrosinistra con il M5S sarebbe in lieve vantaggio sia alla Camera sia al Senato.