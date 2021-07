È venuto alla luce, nel reparto Ostetricia di Isernia, Paolo Iafolla, primo figlio della parlamentare ex Cinque Stelle, Rosalba Testamento. La deputata lo ha voluto far nascere al Veneziale, assistita dal dottor Saltarelli. Il piccolo Paolo è in ottima salute e pesa 3 kili e 800 grammi.

Ai neo genitori gli auguri da parte della redazione de Il Quotidiano del Molise.