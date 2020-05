Rosa Rodriguez e l’associazione Antonio Cotogni: recupero e diffusione del patrimonio storico del Canto italiano

Un piacere ed un onore, per Onlus, accogliere l’intervento di Rosa Rodriguez e Patrizia Pavoncello, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione di Roma e socie onorarie della nostra Associazione, testimoni di una lunga e preziosa ricerca e studio fatti con dedizione e passione, per il Canto, veicolo di espressione dell’Anima e strumento di creatività e di crescita anche per i giovani, perché permette di raggiungere la maturità con piacere e divertimento e non come competizione e protagonismo.

Affinità elettiva, dunque, tra queste due realtà associative, entrambe impegnate a coltivare la Bellezza delle Arti ed a coniugarla con l’impegno sociale.

La Bellezza è un diritto di nascita che nutre gli occhi, il cuore e la mente; alimenta buone idee e buone pratiche; conferma le ragioni della vita consentendo di arredare il proprio spazio interiore in sintonia.

Un incontro, dunque, felice sul cammino della tessitura della rete per una Nuova Umanità.

Bellissimo pensare di realizzare una sinergia di intenti tra persone di cultura ed origini variegate e dislocate su territori diversi per tradizione e storia come cellule vive in un solo corpo.

Il saluto della presidente Rosa Rodriguez e della vicepresidente Patrizia Pavoncello sono anche in un video su quotidianomolise.com

Sono Rosa Rodriguez, cantante argentina, ricercatrice vocale e insegnante di canto, mi occupo anche della riabilitazione dei problemi legati ad un uso scorretto della voce. Dirigo il Laboratorio di perfezionamento vocale dell’Associazione “Antonio Cotogni” di Roma, della quale sono presidente. Dopo più di 40 anni di ricerca sui problemi della vocalità, il prof. Emilio Spedicato mi ha definita in un suo libro: “archeologa della voce”; posso dire che mi ha sempre guidata il bisogno di conoscere, approfondire e recuperare la memoria di un grande passato culturale: il Canto italiano.

Penso che, dietro la nascita d’ogni Associazione, non ci siano solo progetti ed obiettivi, ma anche ricordi, speranze, sogni, voglia di dare un nostro contributo. La Cotogni è nata nel gennaio del 1997, per onorare la memoria di Antonio Cotogni, raffinato baritono di fine ‘800, grandissimo Maestro creatore della Scuola Romana di Canto, artista squisito e uomo di grande umanità. L’associazione si propone di promuovere e di approfondire la ricerca teorico-pratica della tecnica vocale, elemento fondamentale in ogni espressione della voce, senza esclusione di alcun utilizzo del suono e di alcun genere musicale. Nello stesso tempo, si impegna a diffondere ed a far conoscere il grande patrimonio culturale del canto italiano, recuperando la tradizione, mettendola al servizio dei nuovi percorsi musicali ed artistici. E non solo, abbiamo lavorato per recuperare la memoria di artisti impegnati nel sociale oggi dimenticati, come modesto contributo ad uno sguardo diverso della cultura, ricordando artisti che hanno pensato al loro lavoro come un’arma potente per la formazione dell’individuo, non come una corsa al successo personale. In 23 anni abbiamo fatto più di 120 concerti, tutti per solidarietà. E anche se, in verità, molti dei nostri progetti non si sono potuti realizzare, questo non vuol dire che non li faremo: sono sempre nel nostro futuro.

Tanti anni in direzione “ostinata e contraria ” ci hanno portato a sentire che, lottando per la “Cotogni”, siamo oggi, tutti noi, più consapevoli della responsabilità di difendere e rendere attuale un passato glorioso. Siamo vicini all’associazione “Alesia 2007” Onlus e condividiamo idee e principi, nel loro impegno per una consapevolezza maggiore del disagio giovanile.

Tutto questo è l’Associazione Culturale “Antonio Cotogni”, questo è il mio lavoro di ricerca nella tecnica vocale, e per tutto questo, sono convinta, vale la pena lottare.

Rosa Rodriguez

Presidente Associazione

di Roma

