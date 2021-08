Rosa Maria Socci incanta il pubblico recitando le poesie dialettali del Molise

Tredici poesie di altrettanti autori dialettali molisani decantate nello splendido sito archeologico di Altilia. Grande successo per Rosa Maria Socci che è andata in scena nella serata di ieri, 16 agosto, all’interno del palcoscenico archeologico di Altilia a Sepino. La Socci ha decantato 13 poesie di autori della poesia dialettale molisana, accompagnata sai musicisti Emanuele Schiavone alla fisarmonica e Roberto Schiavone alla chitarra. Rosa Maria Socci è la figura istituzionale di Tutor della Storia e della Tradizione di Campobasso per la Regione Molise dal 2020. Si tratta di un evento importante che ha messo in luce e in rilevanza la poesia dialettale in Molise contribuendo alla conoscenza della stessa. Una regione, quella molisana, che conserva forti le radici culturali e dialettali del proprio essere. Una iniziativa importante che è stata fortemente apprezzata da tutti i presenti.