Rosa, Angelo e la dose booster a 101 anni: “Sono un esempio da seguire”

La coppia di Trivento è sposata da 80 anni. A somministrare la terza dose di vaccino contro il Covid è stato il personale dell’Esercito che ha prorogato la permanenza in Molise proprio per raggiungerli a casa

Sono stati vaccinati contro il Covid con la dose booster nella giornata di ieri Rosa e Angelo Civico di Trivento. Entrambi nati nel 1921, entrambi 101 anni. La dose è stata somministrata dai medici dell’Esercito grazie alla preziosa collaborazione del sindaco Corallo.

Rosa e Angelo sono sposati da 80 anni e hanno ricevuto la dose booster del vaccino contro il Covid nella loro abitazione di Trivento.

Il personale medico ha prorogato la permanenza in Molise per raggiungere gli anziani in difficoltà. Entrambi i coniugi sono nati nel 1921 e tra pochi giorni compiranno 101 anni: lui il 29 gennaio lei il 14 febbraio.

La coppia è stata fotografata per immortalare un momento importante per le loro vite: “Rosa e Angelo sono un bellissimo esempio per tutti”, ha commentato il sindaco Pasquale Corallo.