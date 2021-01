Romolo D’Orazio nuovo presidente della Confartigianato Molise

L’imprenditore isernino Romolo D’Orazio è stato eletto alla presidenza dell’associazione di categoria Confartigianato Molise di cui era vicepresidente uscente. D’Orazio, 48 anni, è amministratore delegato di Modaimpresa, la società tessile con sede a Isernia che impiega lavoratori e professionalità della ex Ittierre. Per lui si tratta di una sfida professionale importante in questo momento in cui la categoria artigianale e delle piccole imprese si sta confrontando con una delle più gravi, se non la più grave, crisi del dopoguerra. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.