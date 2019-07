Romina torna a casa, Termoli non avrà il suo “ultimo” #L113

REDAZIONE TERMOLI

Per certi versi era diventato il parto più “social” del momento. Complice anche la battaglia che stanno portando avanti fondatori e componenti del gruppo “Voglio nascere a Termoli” la storia di Romina, l’ultima donna termolese ricoverata presso il punto nascita del San Timoteo, era diventata la storia di tutte le mamme che avevano scelto consapevolmente di partorire in basso Molise ma che adesso non lo potranno più fare per effetto del decreto del commissario ad acta Giustini che dalla mezzanotte di domenica 7 luglio chiude il punto nascita del San Timoteo. In centinaia sulla rete avevano seguito l’evoluzione della storia di Romina sperando che il suo Noah fosse l’ultimo #L113 a vedere la luce a Termoli. Ma così non sarà. Romina, infatti, nella mattinata di domenica ha deciso di firmare le dimissioni e tornare a casa. Dopo un colloquio con i medici che l’hanno seguita durante il suo ricovero, infatti, la donna ha deciso di tornare a casa. In assenza di un quadro clinico che facesse pensare a un parto imminente la giovane ha preferito uscire dall’ospedale. A darne comunicazione è stato proprio il Comitato Voglio nascere a Termoli. «Oggi è un giorno triste. Una pagina triste e vergognosa della storia della nostra trascurata e bistrattata regione è appena stata scritta – scrive Giuseppe Pranzitelli sul gruppo Facebook – Romina, l’ultima donna gravida ricoverata in ostetricia è stata costretta a dimettersi. Durante la notte appena passata – scrive ancora Pranzitelli – un’altra donna incinta, avendo rotto le acque, ha chiesto di ricoverarsi a Termoli, ma è stata invitata (secondo le note disposizioni) a ricoverarsi altrove, con gentilezza e garbo da parte dei sanitari in servizio, e ha così dovuto rimettersi in macchina e recarsi a Vasto per essere assistita. Stanotte a mezzanotte il punto nascita di Termoli sarà ufficialmente chiuso. L’incubo è iniziato. Aspetteremo l’eventuale sospensiva del TAR, ma fintantoché il tribunale amministrativo non si pronuncia, il punto nascita chiude ufficialmente i battenti. Tenteremo tutto il possibile per voltare pagina, insieme a tutto il popolo bassomolisano. Ma questa triste pagina resterà scritta, come una ferita inferta ai cittadini di questo territorio, in particolare la povera Romina a cui va tutta la nostra solidarietà, appoggio, sostegno, incoraggiamento e ammirazione».