Romeno ubriaco aggredisce e pesta tre passanti in piazza Celestino

Isernia, completamente ubriaco ha prima aggredito tre persone e poi s’è accasciato a terra. Si tratta di un giovane romeno in stato confusionale e molto agitato e violento (l’accompagnava la moglie o la compagna per tenerlo fermo) che ha preso a pugni tre persone, ferendole (due italiani, tra cui un giudice onorario del tribunale dei minori, e un altro romeno). Sul posto i Carabinieri, che hanno bloccato il romeno. Alla fine tutti al Pronto Soccorso: il romeno a smaltire la sbornia e le tre persone aggredite a farsi medicare. I Carabinieri denunceranno per lesioni il giovane romeno che questa notte ha messo a soqquadro il centro storico di Isernia.