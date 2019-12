“Rombano” i cuori dei Babbi Bikers. Doni e beneficenza in… moto (foto e video)

Campobasso. Alla carovana quest’anno si è aggiunto anche un impavido Capitan America

Le avversità meteorologiche di oggi 21 dicembre non hanno fermato i Babbi Bikers che per il dodicesimo anno consecutivo hanno colorato e rallegrato il capoluogo di regione con il rombo delle moto che in sella portano tanti Babbo Natale. Questo pomeriggio, come ogni anno, in sella alle proprie motociclette hanno animato le strade di Campobasso. Una grande sfilata, dopo il solito appuntamento da Pulp (per ricordare l’amico scomparso e storico Babbo Biker, Piero Ioffredi) e il raduno davanti all’ex hotel Roxy (piazza Falcone-Borsellino ex piazza Savoia), che ha visto i motociclisti in rosso incantare il centro del capoluogo molisano. Stavolta a dar manforte c’era anche un simpaticissimo Capitan America.

La carovana è partita in orario alle 17,30 scortata da due poliziotti in moto della Polizia Stradale di Campobasso. Tutti insieme hanno sfilato per le strade incassando gli applausi i sorrisi dei pedoni, soprattutto bambini. Poi raggiunto piazza Prefettura per il raduno finale. Un divertente pomeriggio, anche se questa volta disturbato da un vento forte, che si propone come un evento di beneficenza: il ricavato quest’anno sarà devoluto in beneficenza. In passato ne hanno beneficiato la Casa Famiglia Don Giovanni Battista e il centro per l’autismo “Io Sono Speciale” di Campobasso.