Romagnuolo: “Piano regionale dei Trasporti, tutto da rifare?”

“Abbiamo appreso ieri in aula, al momento della discussione in Consiglio regionale, che il Piano regionale dei Trasporti non poteva essere discusso a causa dell’assenza del VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”. E’ quanto affermato dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo.

“A comunicarlo è stato proprio l’assessore al ramo, il collega Quintino Pallante che si è accorto della mancanza di un atto fondamentale dopo che l’atto aveva concluso l’iter burocratico per l’approvazione di un atto fondamentale per la Regione Molise.

Data la complessità della Vas richiesta, ha continuato Romagnuolo, tutto lascia presumere che anche in questa legislatura il Piano dei Trasporti non vedrà la luce. A questo punto sarebbe lecita una riflessione sul fatto che anche la rete dei servizi minimi rischia di essere illegittima e quindi la stessa gara potrebbe non essere indetta.

A volte – ha concluso Romagnuolo – ci vorrebbe meno presunzione e più collaborazione, perché lavorando insieme si possono raggiungere gli obiettivi. Nessuno è profeta di se stesso”.