Romagnuolo: “Parcheggi gratuiti nel periodo natalizio e tassa rifiuti ridotta per i negozi molisani”

“Aiutiamo le famiglie e le attività commerciali molisane. Chiedere i parcheggi gratis durante le feste e lo sconto sulla Tari in tutti i comuni del Molise, credo sia la cosa più sensata che si possa fare in un momento di grandissime difficoltà economiche per le famiglie e le attività commerciali.”

È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Faccio quindi appello a tutte le amministrazioni comunali dove esistono le strisce blu, ha continuato Romagnuolo, di alleggerire il peso economico dell’emergenza Covid-19 sulle famiglie e sulle imprese e sospendere il pagamento dei parcheggi per tutto il periodo natalizio, ovvero dal 15 dicembre e fino al 6 gennaio 2022, così come viene regolarmente fatto in tantissimi comuni italiani. Tale iniziativa, ha proseguito Romagnuolo, sebbene poca cosa rispetto ai gravi disagi patiti dalla cittadinanza e dalle imprese, costituirebbe un importante incentivo al commercio tanto più in un momento come questo, nonché un concreto aiuto alle famiglie. Allo stesso tempo, ha concluso Romagnuolo, si chiede di adottare i provvedimenti per la riduzione della Tari per attività e imprese.”