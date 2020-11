“Il mio obiettivo è da sempre quello di lavorare per i cittadini” e sulla questione sanità “si poteva fare molto di più”. Aida Romagnuolo non le manda a dire formalizzando il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Sotto la lente gli obiettivi del partito di Giorgia Meloni e le polemiche sulla sanità. “Secondo me si sarebbe potuto fare di più a iniziare dall’apertura del Vietri di Larino”.