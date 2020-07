Romagnuolo fuori dal Consiglio e subito torna il vitalizio…ricalcolato

L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deliberato il ripristino e la rideterminazione del vitalizio per l’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo. Il quale già prendeva l’assegno che, però, era stato interrotto dopo il suo ritorno in consiglio regionale. In seguito all’abrogazione dell’istituto della surroga che ha determinato la fuoriuscita dal consiglio regionale di Romagnuolo, lo stesso ha chiesto che gli fosse ripristinato l’assegno. E con delibera numero 27 del 16 luglio l’Ufficio di presidenza glielo ha concesso.

“In seguito all’istanza del 28 aprile 2020 – si legge nella delibera – dell’ex Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, con la quale chiede il ripristino della corresponsione dell’assegno vitalizio a decorrere dal 17 aprile 2020 per “Termine surroga con revoca mandato agli assessori, l’Ufficio di presidenza ha ritenuto di dover autorizzare il ripristino e la contestuale rideterminazione e liquidazione del vitalizio in favore dell’ex Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO a far data dal giorno 17 Aprile 2020; pertanto si stabilisce di ripristinare la liquidazione del vitalizio lordo mensile rideterminato, ai sensi della Legge regionale 29 maggio 2019, n. 6, pari ad € 2.357,34, in favore dell’ex Consigliere regionale Nicola Eugenio ROMAGNUOLO, a far data dal 17 Aprile 2020.

LA DELIBERA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA