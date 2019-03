Romagnuolo e Calenda stanno lavorando alla creazione di un nuovo soggetto politico

Situazione work in progress dopo l’espulsione dalla Lega delle due consigliere regionali Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Le ex del Carroccio stanno lavorando intensamente per creare un nuovo soggetto politico, anche per spingere la base degli attivisti a presentare le liste alle prossime elezioni amministrative di Campobasso e Termoli.

Il progetto vede impegnate in prima persona Romagnuolo e la Calenda: da alcuni giorni un gruppo di persone di Campobasso, Venafro, Isernia e Termoli stanno studiando il nome e il logo del nuovo soggetto. Le due consigliere regionali si incontreranno a breve per promuovere la prossima settimana una serie di incontri in tutta la regione. Al centro dei summit esclusivamente i problemi del lavoro, della disoccupazione e dei poveri. «Il mio obiettivo in consiglio regionale – ha commentato Aida Romagnuolo – adesso più che mai è incentrato a stare dalla parte dei cittadini e del territorio e, riconfermo, che il mio atteggiamento è sicuramente distinto e distante da chi, invece di rappresentare il nuovo rappresenta il più vecchio del vecchio. Ricordo a me stessa che in Consiglio Regionale siamo in due consigliere, come Orgoglio Molise, Forza Italia e di Popolari per L’Italia. Questo significa tante cose e che chi deve intendere intenda. Prima il Molise e i molisani, e solo dopo le chiacchiere».