Romagnuolo: “Chiederò subito i vaccini a domicilio e presso gli studi dei medici di base”

“Considerata la gravissima e delicata situazione che i molisani stanno vivendo come un dramma quotidiano a causa del Covid, – ha scritto la consigliera regionale AIda Romagnuolo – comunico che presenterò una mia mozione in Consiglio Regionale per invitare il Presidente della Giunta Regionale, ad avviare con la massima urgenza una collaborazione con i medici di base molisani per la somministrazione delle dosi di vaccino a domicilio e negli studi, al fine di velocizzare le vaccinazioni e difendere la salute dei cittadini molisani. È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Questo, ha continuato Romagnuolo, sarebbe un grandissimo segnale da parte di chi tiene a cuore la salute dei molisani, ma anche uno strumento per non esporre a rischio chi potrebbe incorrere in gravi pericoli per la propria salute. Stessa iniziativa, ha concluso Romagnuolo, è già in atto in altre Regioni d’Italia come le Marche, e quindi non vedo, perché tale collaborazione non debba essere intrapresa anche nel Molise. L’importante, è reperire quanti più vaccini nel minor tempo possibile.”